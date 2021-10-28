قبيل انطلاقه بساعات.. وسم "مهرجان بابل الدولي" يتصدر تويتر

تصدر وسم "مهرجان بابل الدولي" تويتر قبيل انطلاقه بساعات حيث سينطلق اليوم في الساعة السادسة مساء بدورته الخامسة عشرة، على المسرح البابلي بعد انقطاع طويل، دام عشرين سنة، بتظاهرة فنيَّة ثقافية وعروض متنوعة تشمل الموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية والتشكيل والسينما وسواها من فعاليات.

وبعد انقطاع دام لنحو عقدين من الزمن، تعود مدينة الحضارة من جديد لصناعة الحياة، فمسارحها ستكون حضناً للثقافة والفنون المحلية والعالمية، وقلب بابل سينبض بالموسيقى، وسيزين أروقتها فلكلور الشعوب، وستصدح حناجر المطربين بالغناء، وتقرع الطبول لترسم أجمل اللوحات من الدبكات العربية والكردية.

العراق و العراقيين يستحقون الحياة

يستحقون البهجة و الأغنية و البسمة.

بابل ترحب بكم رغم أنوف الغربان.#مهرجان_بابل_الدولي pic.twitter.com/BTgicsx5qD — 𝕊ℍ𝔸𝕄𝕊 🇮🇶 شمس بشير (@Shams_Bashir1) October 27, 2021

وأعلنت اللجنة التنظيمة للمهرجان اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية للمهرجان الكبير، فيما نشر موقع المهرجان في تطبيق تويتر، تفاصيل الفعاليات التي ستقام، خلال الأيام الخمسة.

ففي اليوم الأول الموافق (28 تشرين الأول 2021) سيشارك الفنان العراقي حاتم العراقي إلى جانب الفنانة شمس الكويتية والفنان المصري هاني شاكر. فيما ستكون النجمة الذهبية نوال الزغبي، إلى جانب الفنان صلاح حسن، وماهر احمد، على مدرجات المسرح لليوم الثاني. بينما ستشارك الفنانة العراقية رحمة رياض نجمة الحفل، إلى جانب الفنانة السورية هالة القصير، والفنان العراقي بسام مهدي، في اليوم الثالث.

أما اليوم الرابع، فسيشهد إحياء حفلات للفنان المخضرم حميد منصور، ونجم برنامج ذه فويس ستار سعد، إلى جانب الفنان المصري أحمد شيبة والفنانة فيفيان مراد. وسيختم حفلات المهرجان الفنان العراقي حسام الرسام والفنانة شذى حسون.

أشرَقَتْ شمسُ بابلْ

ثمَّ ضاءَتْ أكَدْ

ثمَّ آشور ،

ألقَتْ إليها الدُّهورْ

بِمَقاليدِها ..

ثمَّ أغفى القَدَرْ

واستفاقْ

كانَ نَجمُ العراقْ

ساطعا ًفي الحَضَرْ ..



#مهرجان_بابل_الدولي pic.twitter.com/53YPxjlglx — علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@alifarhan85) October 28, 2021

كما سيشهد المهرجان خلال أيامه الخمسة، مشاركة لمختلف الفرق الموسيقة المحلية، ومنها: الخشابة البصرية، والفرقة الكردية، وفرقة الرمادي للجوبي.

اما على مستوى الدول العربية، ستشارك، فرقة الفنون اللبنانية، والفرقة المصرية، والفرقة الأردنية، والسورية في إحياء العديد من الحفلات.

كما ستحي الفرقة الشعبية التركية والفرقة الروسية والفرقة الهندية حفلات خلال أيام مهرجان بابل، إلى جانب مشاركة فرقة الفلامنغو الإسبانية.