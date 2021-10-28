بالصور.. فعاليات مهرجان بابل الدولي

وكانت اللجنة التنظيمية للمهرجان أعلنت اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية، فيما نشر موقع المهرجان في تطبيق تويتر، تفاصيل الفعاليات التي ستقام، خلال الأيام الخمسة.

ففي اليوم الأول سيشارك الفنان العراقي حاتم العراقي إلى جانب الفنانة شمس الكويتية والفنان المصري هاني شاكر، فيما ستكون النجمة اللبنانية نوال الزغبي، إلى جانب الفنان صلاح حسن، وماهر احمد، على مدرجات المسرح لليوم الثاني، بينما ستشارك الفنانة العراقية رحمة رياض نجمة الحفل إلى جانب الفنانة السورية هالة القصير والفنان العراقي بسام مهدي، في اليوم الثالث.أما اليوم الرابع، فسيشهد إحياء حفلات للفنان المخضرم حميد منصور، ونجم برنامج ذه فويس ستار سعد، إلى جانب الفنان المصري أحمد شيبة والفنانة فيفيان مراد، وسيختم حفلات المهرجان الفنان حسام الرسام والفنانة شذى حسون.