انقاذ اربعة مواطنين من داخل عجلة بعد انقلابها على طريق بغداد ناصرية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الإنقاذ في مديرية دفاع مدني القادسية أنقذت أربعة مواطنين بأخراجهم من داخل عجلة نوع كيا اوبتيما بعد انقلابها على الطريق السريع الرابط بين بغداد والناصرية في حادث سير".وأضافت، ان "مفارزنا في مركز سومر بإسناد من مركز الدغارة تمكنت من إخراج المصابين من داخل العجلة بإستخدام اجهزه القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".