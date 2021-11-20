الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح كورونا

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أعلنت وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزرعن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف"، مشيراً الى أن "عدد اللقاحات التي وصلت عن طريق مطار بغداد الدولي بلغ 1،239،030 جرعة".وأكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية حسب البيان أنه "تم توزيع الشحنات لجميع المنافذ التلقيحية ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها إقليم كردستان".