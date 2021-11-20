بعد 18 عاماً من توقفه.. مسرح الرشيد يرى النور في بغداد

افتتح وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم السبت، مسرح الرشيد في بغداد بعد 18 عاماً من إغلاقه.



وقال ناظم في بيان، إن "الوزارة ذللت كل العقبات التي واجهت الإدارات السابقة وبذلت جهوداً استثنائية عبر كوادرها في مقر الوزارة ودائرة السينما والمسرح من أجل تحقيق هذا الإنجاز الكبير".

وأضاف أن "المسرح تعرض في أحداث 2003 الى عمليات حرق ونهب محتوياته ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إعادة تأهيله لأسباب مالية".

وبدأت اليوم السبت فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح الذي تشارك فيه تونس ومصر وسوريا والأردن وسلطنة عمان وايطاليا، حيث سيتم تقديم أكثر من 15 عملاً مسرحياً عربياً وعراقياً، بحسب بيان الوزارة.