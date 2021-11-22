إطلاق دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الدليل المنشور في موقع الوزارة الرسمي والبوابة الالكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي، تضمن شروط التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية في الدراستين الصباحية والمسائية والأسس العامة لنظام وقنوات القبول وآليات التقديم والحدود الدنيا للتقديم ومدخلات السنة الدراسية 2022/2021".ودعت الوزارة بحسب البيان، "الطلبة الى الاطلاع على الدليل والتعرف على الخيارات المتعلقة بالجامعات والكليات الأهلية والأجور الدراسية للأقسام العلمية والإنسانية التي سيتاح للطالب التقديم اليها في الاستمارة الإلكترونية".