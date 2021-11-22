التعليم تتخذ قراراً يخص الأوائل من خريجي المعاهد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، إعادة فتح التقديم إلى قناة 10% الأوائل من خريجي المعاهد.







وقالت الوزارة في بيان، إنه "تقرر إعادة فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة الـ 10% الأوائل من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والاقسام على وفق التخصص المناظر للسنة الدراسية 2022/2021".



وأضافت "يستمر التقديم الى المقاعد الشاغرة ضمن هذه القناة الى غاية 2021/12/5 من خلال الموقع الالكتروني لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ويتاح للطلبة من خريجي المعاهد الذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى التقديم مجددا الى هذه القناة".