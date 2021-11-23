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احتجاجات السليمانية تضرب بقوة.. قطع طرق وآلاف العناصر الأمنية تتدخل (صور)

محليات

2021-11-23 | 06:03
احتجاجات السليمانية تضرب بقوة.. قطع طرق وآلاف العناصر الأمنية تتدخل (صور)
2,754 مشاهدة

أقدم مئات الطلبة المتظاهرين في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، على قطع طرق رئيسة في المحافظة، في تصعيد لاحتجاجهم الذي دخل يومه الثالث.

وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز: إن “مئات المحتجين قطعوا أغلب شوارع مركز مدينة السليمانية، في وقت وجهت فيه مديرية المرور نداءً إلى سائقي المركبات باختيار طرق غير التي يتظاهر فيها المحتجون، لافتة إلى أن المحتجين أقدموا أيضًا على إغلاق طرق أخرى شملت، طريق (السليمانية-طاسلوجه كركوك”، و(بينجوين-السليمانية)، و(كلار-دربنديخان)، وطريق (رانيه-جوار قرنه)، و(أربيل-كركوك)، و(السليمانية-أربيل)، بالإضافة إلى طريق (السليمانية-رانيه)”.

وتتواصل تظاهرات طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية أمام بوابات الجامعة، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بصرف المنح المستقطعة من قبل “وزارة التعليم” في حكومة الإقليم، في وقت اتهم فيه متظاهرون، بعض الأحزاب: بـ”دس أشخاص يحاولون الإساءة إلى سلمية التظاهرات”.

وتظاهر المئات من طلبة المعاهد والكليات، في خانقين شمال شرقي ديالى، للمطالبة بصرف منح مالية مقطوعة.

وأضاف المصدر، أن الطلبة تظاهروا أمام مبنى “كلية العلوم الإنسانية” للمطالبة بصرف المنح الشهرية المستقطعة من قبل “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، في كردستان.

ودعا الطلبة إلى صرف المنح المقطوعة لتلبية جانب من احتياجاتهم الجامعية والمعيشية.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة “المعهد التكنيكي”، من قبل حكومة “إقليم كٌردستان”، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون “السليمانية”، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج “السليمانية”.

ويُعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصًا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.


وأكد شهود عيان، "تعرض عدداً من المحتجين للإختناق بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل القوات الأمنية، مشيرين إلى أن ذلك جاء بعد رفض المتظاهرين طلباً للقوات الأمنية بفتح الطرق والتظاهر أمام الجامعة فقط".


إلى ذلك، أفاد المصدر الأمني ، بأن "أربيل ارسلت قوات مكافحة الشغب إلى السليمانية للسيطرة على التظاهرات".


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