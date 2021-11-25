الخدمة يعلن انتهاء المرحلة الثانية من التوظيف لمحافظتين

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الخميس، عن انتهاء المرحلة الثانية من برنامج التوظيف لمحافظتي البصره والنجف.



وقال الناطق الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان، إنه "تم انتهاء مرحلة مقابلة المؤهلين للمرحلة الثانية من التوظيف للمشمولين بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ الكليات الساندة لمحافظتي البصرة والنجف الاشرف".

واوضح اللهيبي أن "مقابلات المؤهلين جرت بتنظيم ودقة وفق جدول منظم من قبل اللجان المنظمة للمقابلة وبالتعاون مع كتاب العدول لاتمام التعهدات والمصادقة على بيانات المتقدمين للتوظيف"، مبينا ان "المجلس لا يزال مستمرا في إعلان المقابلات لباقي المحافظات وفق جدول زمني محدد".