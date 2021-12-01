وزير الكهرباء: الخط التركي جاهز للعمل ويحتاج الى موافقة الحكومة التركية

وقال كريم في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، "تباحثنا عن ربط الكهرباء مع تركيا بخط يمر عبر الاقليم"، مستدركا "نحن منظومة واحدة ودولة واحدة".واضاف، أن " الخط التركي خط جاهز للعمل ويحتاج الى موافقة الحكومة التركية"، لافتا الى انه "لدينا 5000 ميگا واط من الطاقة النظيفة ونأمل ان تصل الى 12000 في الفترات المقبلة".واشار كريم الى ان "الصيف المقبل سيكون افضل بانتاج الطاقة الكهربائية"، مردفا "نحن نغطي الان معظم محافظات العراق ب24 ساعة تجهيز"، مبينا ان "العراق سيبدأ بتصدير الطاقة الكهربائية خلال 4 سنوات".من جانبه، قال وزير كهرباء إقليم كردستان كمال محمد صالح خلال المؤتمر، إن "هنالك بعض المشاريع الضرورية في الاقليم التي تحتاج الى دعم من قبل الحكومة الاتحادية".وتابع، " كان هناك عجز بتمويل عدد من المشاريع وتم مناقشة المواضيع جميعها".واردف صالح، "بدأنا بالعمل بشان الربط الخماسي مع الدول المجاورة وسيتم انتهاءه في الفترة القليلة المقبلة".واشار الى انه " تم ربط اكثر من مليون عداد كهرباء باقليم كردستان للتخفيض من التجاوز والسيطرة على الاستهلاك".