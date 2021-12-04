السومرية تواصل النجاح.. "رحال" يحصل على جائزة افضل برنامج وثائقي لعام 2021

وحضرت شخصيات فنية مهمة حفل التكريم واكدت ان برنامج رحال كان له دور كبير بنشر صورة الاماكن الحضارية في العراق.ولم يقتصر الامر دخل بلاد الرافدين فقط انما وصل رحال بموسمه الثاني الى دول عربية وحتى اجنبية بهدف نقل ثقافات الشعوب ليكون البرنامج الوثائقي الاول من نوعه خلال السنوات القليلة الماضية.وبحسب القائمين على برنامج رحال فان العمل متواصل لاكمال الموسم الثالث خلال الفترة المقبلة تلبية لتطلعات الشارع العراقي ونزولا عند رغبة متابعي السومرية الذين تعودوا على مشاهدة الأخبار الحصرية والبرامج الهادفة من على شاشتها .