السيد السيستاني يحقق حلم طفلة مصابة بالسرطان

وذكر مكتب السيد السيستاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأخير استمع الى شرح موجز عن عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها لمرضى السرطان من مديرها العام الدكتور حيدر حمزة العابدي".وعبّر السيستاني، "عن اشادته البالغة بهذه المؤسسة الطبية الرائدة وجهود الشيخ عبد المهدي الكربلائي في تقديم الرعاية الطبية الجيدة لجميع العراقيين على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم".وأضاف البيان، إن "السيد السيستاني شكر الكادر الطبي والتمريضي وجميع العاملين في المؤسسة المذكورة على مساعيهم وخدماتهم الانسانية الجليلة ودعا لهم بالخير والبركة ومزيد التوفيق، كما دعا للمرضى الحاضرين وسائر المرضى بالشفاء العاجل والصحة التامة".وتابع، "كما أستمع سماحته خلال اللقاء الى الطفلة (جنات عماد عبد الوهاب) المصابة بسرطان الدم التي عبّرت عن شكرها للمرجعية الدينية في رعايتها للمرضى، وامتنانها للمبادرة الطيبة التي قامت بها العتبة الحسينية المقدسة في توفير العلاج المجاني في مراكزها لجميع المراجعين لمدة عشرين يوماً".