المالية تعلن إطلاق الإصدارية الثانية لسندات البناء - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الاصدارية الأولى للسندات التي أسهمت في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الاستثمارية بالإضافة الى الاقبال المتزايد من قبل المواطنين".وأوضح البيان، إن "السندات ستكون متاحة للتداول لمدة شهر واحد، مبينة إن فئات السندات المطروحة للتداول هي: