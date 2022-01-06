بالصور.. بغداد تشهد احتفالات بذكرى تأسيس الجيش العراقي

شهدت بغداد اليوم الخميس احتفالات بذكرى تأسيس الجيش العراقي.

واحتفل العراق اليوم بالذكرى الـ 101 لتأسيس الجيش العراقي الذي تأسس عام 1921 من القرن الماضي.

تصوير: علي جاسم