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بالصور.. بغداد تشهد احتفالات بذكرى تأسيس الجيش العراقي
محليات
2022-01-06 | 13:14
2,742 مشاهدة
شهدت بغداد اليوم الخميس احتفالات بذكرى تأسيس الجيش العراقي.
واحتفل العراق اليوم بالذكرى الـ 101 لتأسيس الجيش العراقي الذي تأسس عام 1921 من القرن الماضي.
تصوير: علي جاسم
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الجيش العراقي
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