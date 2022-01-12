زيدان يثمن جهود القضاة في رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر العالية

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قضاة التحقيق المختصين قدموا خلال لقائهم مع ممثلي الاتحاد الاوربي في بروكسل قبل ثلاثة اشهر وبالتعاون مع عدد من الجهات المختصة احصائيات المحاكم المختصة وبيان دور مجلس القضاء الاعلى في مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب".وأضاف، ان "وفد مجلس القضاء الاعلى المشارك ضمن الوفد العراقي ممثلاً بالقاضي اياد محسن ضمد المختص بقضايا غسل الاموال قدم جهودا كبيرة اسهمت بأصدار الاتحاد الاوروبي قرارا برفع اسمع العراق من لائحة الدول عالية المخاطر"، منوهاً في ذات الوقت الى ان "هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في ظل التوجه نحو اعادة الاعمار".