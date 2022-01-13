الحكم بالسجن 6 سنوات بحق "صباح الكناني" - عاجل

اصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكما بالسجن 6 سنوات بحق "صباح الكناني".

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات الكرخ اصدرت اليوم حكماً بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني في إحدى التهم الموجهة إليه".