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الحكم بالسجن 6 سنوات بحق "صباح الكناني" - عاجل
محليات
2022-01-13 | 04:21
المصدر:
السومرية نيوز
2,397 مشاهدة
اصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكما بالسجن 6 سنوات بحق "صباح الكناني".
وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات الكرخ اصدرت اليوم حكماً بالسجن 6 سنوات بحق صباح الكناني في إحدى التهم الموجهة إليه".
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صباح الكناني
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