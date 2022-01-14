التعليم تعلن موعد فتح التقديم الى الموازي للناجحين في الدور التكميلي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعتزم فتح التقديم الإلكتروني الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) في يوم الاثنين المقبل الموافق 17 كانون الثاني الحالي".واضافت ان "التقديم سيكون متاحا أمام الطلبة خريجي السنة الدراسية 2021/2020 الناجحين في الدور الثاني التكميلي من الدراسة الإعدادية للفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي والطلبة الناجحين في الدورين الأول والثاني الذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى والذين لم يقبلوا في كليات المجموعة الطبية وتم قبولهم في باقي التخصصات بناء على اختياراتهم ومعدلات التنافس على وفق الحدود الدنيا للقبول الموازي".