طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية بدءا من الغد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون في المنطقة الوسطى غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً في الأقسام الشرقية منها يتحول الطقس تدريجياً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة العظمى تنخفض عدة درجات بينما تبقى درجة الحرارة الصغرى مقاربة لما سجل في اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة وتكون متوسطة الشدة في بعض الأماكن مع فرصة لحدوث عواصف رعدية وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة العظمى تنخفض عدة درجات بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى قليلاً عما سجل في اليوم السابق".وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية احياناً كما تتساقط الثلوج في الاقسام الشمالية والشرقية منها، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".وأوضح أن "الطقس ليوم السبت سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق بعموم البلاد".وتابع أن "الطقس ليوم الاحد المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتي الوسطى والشمالية، في حين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الخميس وحالة الطقس للأيام المقبلة: