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الرافدين يحدد نسبة الفوائد لحسابات التوفير
محليات
2022-01-28 | 01:05
المصدر:
السومرية نيوز
6,515 مشاهدة
حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، نسبة الفوائد لحسابات التوفير.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اسعار فوائد حسابات التوفير 4 بالمئة تدفع للمواطنين لقاء ايداع اموالهم".
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الرافدين
حسابات التوفير
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