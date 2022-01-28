الرافدين يحدد نسبة الفوائد لحسابات التوفير

حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، نسبة الفوائد لحسابات التوفير.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اسعار فوائد حسابات التوفير 4 بالمئة تدفع للمواطنين لقاء ايداع اموالهم".