حريق "ضخم" في الكاظمية وفرق الإطفاء تستنفر لإخماده (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على نيران حريق اندلع داخل مبنى الجمعية التعاونية المشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمقسم الى محلات تجارية وقاعة رياضية في منطقة الكاظمية شمالي بغداد وذلك بعد ان أشركت ثمان فرق اطفاء".واضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران المشتعلة أولاً ثم نفذت الاقتحام المباشر ثانيا لإتمام السيطرة واخماد الحادث بشكل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع التحجيم الاضرار المادية ".واشار الى، "فتح تحقيق في مركز شرطة الكاظمية المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق من خلال استدعاء خبير الادلة الجنائية ورفع العينات من موقع الحادث".