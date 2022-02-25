بالفيديو: من بينها العراق.. قلق ومخاوف يهيمنان على منطقة الشرق الأوسط

قلق ومخاوف يهيمنان على منطقة الشرق الأوسط عامة والعراق خاصة، إثر تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث تترقب دول المنطقة بحذر الصراع العسكري الحاصل بين موسكو وكييف وانعكاساته على استقرار الاوضاع في دول العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط خاصة، إذا ما دخلت الولايات المتحدة طرفا فيه.ومع ساعات الصباح الاولى وخلال أعلان الرئيس الروسي، بدء العمليات العسكرية ضد أوكرانيا، حذر بوتين جميع الدول التي تتدخل في هذه الحرب بانها ستدفع ثمنا لم تعرفه من قبل، الأمر الذي لاقى رفضا دوليا واسعا، حيث هددت دول الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو، تتناسب مع حجم فعلتها.وطوال عقود ماضية ظلت منطقة الشرق الأوسط ساحة تنافس على النفوذ والمصالح بين الولايات المتحدة وروسيا في ساحات الصراعات المختلفة، بالمقابل يتخوف العراق من تداعايات الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ما عانى من حروب وويلات على مدى طويل، وفي الوقت ذاته يمر العراق بصراعات سياسية وأزمة تشكيل حكومة إضافة الى الازمة الاقتصادية.وتزامن دخول القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا بعد ساعات من اعلان العراق الخروج من إجراءات الفصل السابع بالأمم المتحدة والمتعلق بإنهاء ملف التعويضات للكويت، خاصة ان روسيا جزء مهم من التحالف الرباعي بين العراق وروسيا وايران وسوريا في الحرب على الإرهاب، ما يعني أن اي تداعيات سلبية من الأزمة مع اوكرانيا ستنعكس سلبا على الوضع الامني في المنطقة.