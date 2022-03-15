هاني رمزي يدخل على خط "قصف أربيل"

نشر الفنان المصري هاني رمزي على صفحته في الفيسبوك، منشوراً يخص القصف الذي استهدف أربيل في العراق وتبنته إيران.

وقال رمزي في منشوره "اسم الضابط الشهيد ابو العربي وليس هانيرمزي.. ارجو التصحيح".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نقلت "منشوراً تهكمياً" اثار جدلاً واسعاً جاء فيه "مقتل ضابط في الموساد يدعى هانيرمزي بالقصف على أربيل مرفقة صورة للفنان المصري هاني رمزي في أحد أفلامه".

وتعرضت أربيل في 13 آذار الحالي الى قصف بـ 12 صاروخاً باليستياً، وبعد ساعات تبنى الحرس الثوري في إيران القصف، مؤكداً أنه استهدف "مركزاً للموساد".