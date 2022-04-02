الرشيد يعلن اسماء الفروع المعنية بالتقديم على بطاقة كريدت كارد للموظفين

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الموظف حال حصوله على البطاقة يوضع فيها مبلغ بمقدار ثلاثة اضعاف الراتب وبحد اعلى (5) مليون دينار".علما ان اسماء الفروع كما موضح ادناه:بغداد الكرخ. فرع اليرموكبغداد الكرخ. فرع البياعبغداد الرصافة الامام الاعظمبغداد الرصافة الاعتماد التجاريالبصرة شارع الثورةذي قار. الناصريةميسان الكرامةكربلاء. فرع كربلاءالنجف. شارع الصادقالمثنى السماوةبابل. الحلةواسط. واسطالديوانية. الديوانيةالانبار. فرع الرحمنالانبار. فرع حديثةالانبار. فرع هيتنينوى. فرع الموصلكركوك. فرع باباكركرصلاح الدين. فرع شيشين