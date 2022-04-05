نقابة المهندسين تدين الهجوم الذي استهدف رئيس فرع ديالى

وذكرت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "نقابة المهندسين العراقية تابعت بقلق شديد ما تعرض له منزل الزميل المهندس حسين محمد حسين رئيس فرع ديالى من هجوم بعبوة استهدفت منزله صباح اليوم".وأضافت، ان "نقابة المهندسين العراقية ونيابة عن جميع الزملاء المهندسين، تدين وتستنكر هذا الفعل الاجرامي وفي الوقت نفسه فان الاعتداء على الزميل حسين هو اعتداء على جميع الزملاء المهندسين".وتابعت النقابة، "كما ان هذا العمل المدان ليس تجاوزا فقط على الدستور والقانون والحريات العامة، وانما اسلوبا يسعى لمصادرة حرية الرأي والتعبير الحر من اطراف لم ترق لها نتائج انتخابات النقابة للدورة 28 وتحاول عرقة مسير الاصلاح وهذا ما يتنافى مع القوانين والحريات ومفهوم التداول السلمي للسلطة".وأدناه نص البيان: