تتضمن 16 حقلاً.. وزارة الثقافة تكشف تفاصيل تخص جائزة الإبداع العراقي

كشف وكيل والآثار للشؤون الثقافية ، تفاصيل العراقي بدورتها الحادية عشرة لعام 2026، مؤكداً استمرار الوزارة في استقبال المشاركات.



وأضاف "بدأ التقديم للمشاركة في الدورة الحالية اعتبارًا من 2027/9/1، ويستمر لغاية 2026/10/31 ويتم استقبال الاعمال في مقر الوزارة/ قسم المهرجانات والفعاليات الثقافية"، لافتاً الى أن "الدورة الحادية تنطلق من مبدأ تحقيق التوازن بين ترسيخ الهوية الثقافية العراقية بمختلف تجلياتها، ومواكبة التحولات الحديثة في مجالات الإبداع، وربط الثقافة بالصناعات الإبداعية والقطاع السياحي بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة". وقال البدراني في بيان، "تواصل والآثار استقبال المشاركات في العراقي – الدورة الحادية عشرة لعام 2026، التي أطلقتها الوزارة بهدف تعزيز حضور الإبداع العراقي وترسيخ مكانة الجائزة بوصفها منصة وطنية جامعة للمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية".وأضاف "بدأ التقديم للمشاركة في الدورة الحالية اعتبارًا من 2027/9/1، ويستمر لغاية 2026/10/31 ويتم استقبال الاعمال في مقر الوزارة/ قسم المهرجانات والفعاليات الثقافية"، لافتاً الى أن "الدورة الحادية تنطلق من مبدأ تحقيق التوازن بين ترسيخ الهوية الثقافية العراقية بمختلف تجلياتها، ومواكبة التحولات الحديثة في مجالات الإبداع، وربط الثقافة بالصناعات الإبداعية والقطاع السياحي بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة".

واضاف "بدأ التقديم للمشاركة في الدورة الحالية اعتبارًا من 2026/9/1، ويستمر لغاية 2026/10/31، ويتم استقبال الاعمال في مقر الوزارة/ قسم المهرجانات والفعاليات الثقافية"، لافتاً الى أن "الدورة الحادية تنطلق من مبدأ تحقيق التوازن بين ترسيخ الهوية الثقافية العراقية بمختلف تجلياتها، ومواكبة التحولات الحديثة في مجالات الابداع، وربط الثقافة بالصناعات الابداعية والقطاع السياحي بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة".

وأشار البدراني الى أن "الدورة الحالية تهدف إلى تعزيز حضور الإبداع العراقي بوصفها منصة وطنية جامعة للإبداع العراقي، وتحفيز الإنتاج الثقافي والفني، والاحتفاء بالطاقات الإبداعية"، مردفاً "بعد انتهاء مدة التقديم، ستباشر اللجان الفرعية المتخصصة أعمالها في دراسة المشاركات وتقويمها وفق المعايير والضوابط المعتمدة، واختيار الأعمال الفائزة".

وتشمل الحقول التنافسية للدورة الحادية عشرة: الشعر، الرواية، القصة القصيرة، الدراسات النقدية، الدراسات اللسانية، أدب الطفل، الترجمة، الفنون التشكيلية (الرسم والنحت والخزف)، المسرح (النص أو الإخراج)، الفيلم السينمائي (الروائي أو الوثائقي)، التأليف الموسيقي، الخط العربي والزخرفة، الدراسات الآثارية والتراثية، الإبداع الرقمي (صنّاع المحتوى الثقافي والتصوير الفوتوغرافي)، التصميم الكرافيكي والوسائط المتعددة، وأدب السيرة.

كما تتضمن الدورة عددًا من الحقول التكريمية، وهي: شخصية الإبداع الثقافي، أفضل شركة سياحية، أفضل مرفق سياحي، أفضل طباخ (شيف)، أفضل مبادرة شبابية ثقافية، وأفضل منصة رقمية ثقافية، وفق البيان.