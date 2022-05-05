مطار بغداد يكشف حقيقة إيقاف الرحلات الجوية

وقالت إدارة المطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار باستمرار الحركة الجوية لهذا اليوم الخميس".وأكدت، أنه "لا يوجد غلق للأجواء أو تأخير في موعد الرحلات الجوية في المطار، وسيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد".وتجتاح البلاد عاصفة ترابية "عنيفة" منذ ليلة أمس وحتى الآن، أدت إلى حجب الرؤية بشكل كامل، بينما استقبلت مستشفيات بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، آلاف حالات الاختناق.