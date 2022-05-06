سائق مركبة يدهس رجل مرور ويعتدي عليه جنوبي العراق (صورة)

وقال مصدر محلي، لـ السومرية نيوز، إن "سائق مركبة أقدم على دهس رجل مرور، والاعتداء عليه، وذلك أثناء محاسبته على مخالفة مرورية، ضمن منطقة أم الخيل في مركز محافظة الديوانية"، مبيناً أن "السائق هرب بعد أن قام بدهس المرور وسحبهِ الى مسافة طويلة في عجلته ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة".وبين، أن "أصحاب العجلات والدراجات النارية من المارة لاحقوا المعتدي وأجبروه على التوقف ثم سلموه إلى الشرطة".