بحضور شخصيات رفيعة.. جانب من مراسم تشييع "الأنصاري" في بغداد (صور)

وشهدت منطقتي الكرادة والجادرية إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع انطلاق التشييع بالقرب من الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.وحضر التشييع العديد من الشخصيات السياسية البارزة متمثلة بمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، فضلا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وزعيم ائتلاف دولة القانون، وغيرهم من الشخصيات الأمنية والسياسية.ويوم أمس، تعرض الأنصاري إلى حادث سير في محافظة ميسان، أدى إلى وفاته مع اثنين من مرافقيه