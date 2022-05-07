بسبب مزاح اصدقائه.. وفاة شاب جنوبي بغداد

نشرت اختصاصية الطب النفسي والعلاج السلوكي الدكتورة بتول العيسى على مواقع التواصل الاجتماعي ان شاب توفي اثر مزاح اصدقائه معه في عيد ميلاده.

وقالت العيسى: "ذات يوم وفي وقت العصر دخل اربعة شباب يحملون شاب في 25 من عمره الى طوارئ مستشفى المحمودية العام وكان المريض يمسك قلبه ويتنفس بصعوبة وتم ربطه على جهاز المونيتر".



واضافت ان "جميع محاولات انعاشه فشلت ما ادى الى وفاته، موضحة ان " الشباب الذين كانو معه انهاروا بعد سماعهم خبر الوفاة ليتضح بعد ذلك ان الشباب قد وضعوا كمية كبيرة من حبوب "الفياغرا" داخل كعكة ميلاد صديقهم ما ادى توقف عضلة القلب ووفاة الشاب".