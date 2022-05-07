العراق يتهم إيران بتحويل "مجاري الانهر"

وقال الحمداني في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها السومرية في كربلاء، إن "ايران تقوم بتحويل مجاري الانهر الى داخل حدودهم وتغيير مجرى هذه الانهر هذا بحد ذاتها مخالف دولي واضح".وأضاف أنه "مهما كانت اصل الاتفاقية لا تعطيهم اصل تغيير مجرى الانهر"، مشدداً بالقول "نحن لا نرى تعاونا من الجانب الايراني لغاية الان، ولا نرى تعاون بتزويدنا بالبيانات وما هي مشاريعهم".وأكد الحمداني ان "الوضع الايراني مبهم بالنسبة لنا بسبب ماذا ينفذون وماذا يخططون نحتاج في الأيام المقبلة الجلوس معا فمن غير المنطقي ان تقوم الجارة إيران بتحويل الأنهر"، معتبراً أن "إيران تعمل على تهجير مجتمعات داخل العراق وتفقد حقه من المياه ونأمل أن تستجيب الجاره إيران لعقد مفاوضات والمناقشات لحل هذه الأزمة".