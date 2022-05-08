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صحة كربلاء تعلن تماثل 3 حالات مصابة بالحمى النزفية للشفاء
محليات
2022-05-08 | 06:11
المصدر:
السومرية نيوز
1,034 مشاهدة
اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، تماثل 3 حالات مصابة بالحمى النزفية للشفاء.
وذكرت الدائرة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "ثلاث حالات مصابة بالحمى النزفية تماثلت للشفاء اليوم الاحد".
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الحمى النزفية
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