صحة كربلاء تعلن تماثل 3 حالات مصابة بالحمى النزفية للشفاء

اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، تماثل 3 حالات مصابة بالحمى النزفية للشفاء.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "ثلاث حالات مصابة بالحمى النزفية تماثلت للشفاء اليوم الاحد".