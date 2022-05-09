كربلاء.. المئات يتظاهرون في ذكرى اغتيال الوزني (صور)

والوزني هو رئيس الحراك المدني في كربلاء، اغتيل في 9 آيار 2021، بعد أن فتح مجهولون نيران أسلحتهم باتجاهه الأمر الذي أسفر عن مقتله في الحال.وقال مراسل السومرية نيوز، إن "مئات المواطنين، من عموم المحافظات العراقية، يتظاهرون في ساحة الأحرار وسط محافظة كربلاء؛ وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الناشط ايهاب الوزني".وطالب المتظاهرون، القضاء العراقي والادعاء العام "بكشف قتلة الناشطين والمتظاهرين، ومن ضمنهم الوزني".