التربية تعلن انطلاق الامتحانات النهائية للمراكز المجتمعية للأميين

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الامتحانات تجري وفق التعليمات والضوابط الامتحانية التي أصدرها الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وبمتابعة مدراء اقسام محو الامية في المحافظات واللجان المشكلة بهذا الصدد".وأضاف البيان، أن "وزارة التربية استطاعت تخريج اكثر من مليونين دارس من مراكز محو الامية والمراكز المجتمعية منذ إطلاق مشروع محو الامية في البلاد، وهو ما نتج عنه تسجيل انخفاض واضح بعدد الاميين نتيجة الهذه الوطنية".