الكمارك تضبط 9 شاحنات مخالفة للضوابط قادمة من المحافظات الشمالية

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ضبط 9 شاحنات مخالفة للضوابط قادمة من المحافظات الشمالية.



وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي بتفعيل دور اقسام التحري و مكافحة التهريب في كافة المناطق الكمركيه، تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية من ضبط (9) شاحنات محملة ( مصاعد، مولدات كهربائية ، مواد غذائية، مياه معدنية ) قادمة من المحافظات الشمالية لمخالفتها للشروط و الضوابط الاستيرادية".

واكدت الهيئة انه "تم احالة جميع المخالفات الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".