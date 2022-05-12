السليمانية.. انفجار يوم أمس يتسبب بفقدان شخصين والصحة تعلن حصيلة المصابين

وقالت مديرية الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "أربعة أشخاص من الذين نُقلوا الى المستشفى كانت إصاباتهم خفيفة، بينما تم إجراء عمليات جراحية لأربعة آخرين بسبب إصابتهم بجروح بليغة، في وقت قامت الكوادر الصحية بتقديم العلاج اللازم لبقية الجرحى وهم الآن بحالة صحية مستقرة".وأشارت فرق الدفاع المدني إلى أن "الانفجار تسبب بفقدان شخصين تحت الأنقاض نتيجة انهيار مبنى المقهى، وما زال البحث جاريا عنهم".