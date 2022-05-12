مصرع امرأة بعد انقلاب سيارتها في ديالى (صورة)

السومرية نيوز – ديالى



أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع امرأة بعد انقلاب سيارتها على طريق حمرين في محافظة ديالى.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "سيارة "نوع توسان" تقودها امرأة انقلبت على طريق حمرين في محافظة ديالى ما ادى الى مصرعها على الفور".