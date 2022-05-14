Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ضبط أربعة أوكار لـ"إرهابيين" في طوز خورماتو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

برلمانية تطالب بمنع سفر أمين بغداد

محليات

2022-05-14 | 08:51
برلمانية تطالب بمنع سفر أمين بغداد
3,825 مشاهدة

دعت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء إلى اصدار قرار بمنع أمين بغداد علاء معن "المقال" من السفر، فيما اشارت الى انها ستخاطب القضاء يوم غد لتقديم الوثائق التي لديها والتي كانت مخصصة لاستجواب الأمين.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي، عقدته في مبنى البرلمان، حضره مراسل السومرية نيوز، أن "هنالك اخبار عن إقالة أمين بغداد ونثمن موقف رئيس الوزراء وكانت لدينا عدة اجتماعات معه وكان جداً متفهم ومتعاون في قضية الاستجواب واطلع على العديد من المواد المتعلقة بملف الاستجواب والمخالفات المسجلة على الأمين لانه قد يأسف لهذا الاختيار وسعى لتصحيح هذا الاختيار من خلال تغيير الأمين".

وأضافت، أن "محافظة بغداد تحولت الى قرية والواقع العمراني فيها اصبح سيء جداً نتيجة للمخالفات المسجلة على الأمين قياساً بالمحافظات الاخرى، ونسجل تثميناً لموقف رئيس الوزراء كما نشيد بموقف النائب الاول الذي وقف معنا في الاستجواب وكان المفترض ان يكون الاستجواب الاحد او الاثنين وقد ابلغنا بتحديد الموعد وتهيئنا للاستجواب الا ان رئيس الوزراء اتخذ قراره باقالة الامين ونتمنى اتخاذ جميع الاجراءات بحقه قانونياً".

وتابعت، "بعد الاقالة سأحيل جميع الملفات الى القضاء وسوف ادافع عن جميع الموظفين الذين اتخذت بحقهم اجراءات تعسفية وعليهم تقديم طلباتهم لاجراء التحقيق بشان الأمين المقال اضافة الى الفساد المالي ونتمنى من رئيس الوزراء اعادة النظر في جميع القرارات التي اتخذت من قبل الامين وجميع القرارات التي شوهت بغداد والقرارات التي غيرت معالم بشكل كبير للعديد من المناطق من قبل قرارات اللجنة العليا"، مشددا على "اهمية تحفظ رئيس الوزراء على الامين ومنعه من السفر والتعاون مع القضاء لاهمية الملفات وسنتواصل مع القضاء يوم غد لتقديم الوثائق لهم".
واكدت نصيف، ان "نسبة المحرومية في بغداد هي واحد بالمئة ونقول ان بغداد هي مدينة الشعلة ومدينة الصدر والبياع التي فيها الفقر والعشوائية فكيف يوضع لها هذه النسبة من المحرومية بالتالي نحتاج الى وقفة من نواب بغداد خلال تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الطارئ والتنمية لزيادة النسبة والدفاع عن حقوقها".
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:44 | 2022-05-14 16:44
16:17 | 2022-05-14 16:17
15:53 | 2022-05-14 15:53
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.