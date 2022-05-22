العراق يعطل الدوام الرسمي يوم غد

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم غد الإثنين، الموافق، للثالث والعشرين من شهر أيار، سنة 2022؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".وتشير توقعات الطقس، بأن عاصفة قوية ستضرب بغداد وعدة محافظات ابتداءً من مساء اليوم وتستمر لعدة أيام، بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من شرق البحر المتوسط وانحسار المنخفض الجوي من الجزيرة العربية.