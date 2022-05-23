حالات اختناق في شوارع بغداد جراء العاصفة الترابية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية الدفاع المدني في الرصافة، متمثلة بمفارز الإنعاش باشرت بجولاتها في الشوارع العامة والمناطق السكنية والأسواق والأماكن الأخرى التي يرتادها المواطنين، لغرض تقديم خدمات الإنعاش للمواطنين تزامناً مع العاصمة الترابية".وأظهرت الصور، حالات الاختناق في الشوارع، وقيام مفارز مديرية الدفاع المدني، بتقديم الإسعاف للمواطنين.