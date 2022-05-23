حالات اختناق في شوارع بغداد جراء العاصفة الترابية (صور)

السومرية نيوز- بغداد
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، مباشرة فرقها بإسعاف حالات الاختناق في شوارع جانب الرصافة من العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية الدفاع المدني في الرصافة، متمثلة بمفارز الإنعاش باشرت بجولاتها في الشوارع العامة والمناطق السكنية والأسواق والأماكن الأخرى التي يرتادها المواطنين، لغرض تقديم خدمات الإنعاش للمواطنين تزامناً مع العاصمة الترابية".
وأظهرت الصور، حالات الاختناق في الشوارع، وقيام مفارز مديرية الدفاع المدني، بتقديم الإسعاف للمواطنين.