الصدر يتبرأ من 10 أشخاص: يستغلون أسمنا في سرقة أموال الشعب

وقال صالح محمد العراقي في تغريدة على "تويتر"، ‏إنَّ "الأسماء المُدرَجَة أدناه يستغلّون إسمنا آل الصدر ويستغلّون إسم الجهاد والمُجاهدين في سرقة أموال الشعب بغير وجه حَقّ.. فأجد من المصلحة التبرّء منهم، ويُحال أمرهم إلى الجهات المُختصَّة للتعامل معهم حسب القانون".وأضاف، "كما وينبغي على المُحبّين مُقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجأوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم".وأشار إلى أن، "الوجبة الأولى، هي:1-مازن المازني - محافظة البصرة2-علي جبار شويليه - محافظة بابل3-أنمار الهاشمي - محافظة البصرة4-مشتاق حلحيل - محافظة ديالى5-علي شمخي - محافظة واسط6-علي غانم الساعدي - محافظة ميسان7-علي قاسم - محافظة واسط8-باسم عبد مطير - محافظة الناصرية9-علاء مزهر - محافظة بغداد10-حيدر جوري - محافظة كربلاء".