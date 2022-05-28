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محافظ صلاح الدين يتحدى قرار "إقالته" ويتوعد بالعودة لمنصبه!

محليات

2022-05-28 | 10:00
محافظ صلاح الدين يتحدى قرار "إقالته" ويتوعد بالعودة لمنصبه!
2,552 مشاهدة

في 19 أيار، قرر مجلس النواب العراقي، وبأغلبية مطلقة، إقالة محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري، وذلك بتوصية من اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخصت "سوء إدارة في المحافظة ووجود هدر للمال العام". لكن، المحافظ المقال لم ينصاع لقرار الإقالة بل أنه يتحداه بأساليب مختلفة.

مصادر سياسية مطلعة، أكدت في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظ صلاح الدين المقال، عمار جبر الجبوري، يتحدى قرار إقالته، ويتوعد بالرجوع إلى منصبه!".

يذكر أن الجبوري، كان قد أوفد نفسه إلى لندن؛ بزعم حضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي، الأسبوع الماضي.

ولم يكتفِ بذلك فقد قرر إعفاء 11 شخصاً من مستشاريه، رغم قرار إقالته.
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