محافظ صلاح الدين يتحدى قرار "إقالته" ويتوعد بالعودة لمنصبه!

مصادر سياسية مطلعة، أكدت في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظ صلاح الدين المقال، عمار جبر الجبوري، يتحدى قرار إقالته، ويتوعد بالرجوع إلى منصبه!".يذكر أن الجبوري، كان قد أوفد نفسه إلى لندن؛ بزعم حضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي، الأسبوع الماضي.ولم يكتفِ بذلك فقد قرر إعفاء 11 شخصاً من مستشاريه، رغم قرار إقالته.