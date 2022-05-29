رفقة قوة مسلحة.. فيديو يوثق لحظة إصرار محافظ صلاح الدين المقال على دخول مبنى المحافظة رغم إقالته

السومرية نيوز – صلاح الدين

افاد مراسل السومرية، اليوم الاحد، بأن محافظ صلاح الدين المقال حاول الدخول لمبنى المحافظة رغم اقالته من منصبه الاسبوع الماضي.



وقال المراسل ان "محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر الجبوري حاول الدخول لمبنى المحافظة والقوات الامنية قامت بمنعه من الدخول".

واضاف ان " القوات الامنية قامت باغلاق جميع ابواب المحافظة بـ"كتل كونكريتية" بعد اصرار المحافظ المقال على الدخول رفقة قوة مسلحة"، مشيرا الى انه "تم حجز الموظفين والمراجعين داخل مبنى المحافظة حفاظاً على سلامتهم".

وتابع ان "المحافظ الجديد مستمر بمهامه كمحافظ".

وفي الأسبوع الماضي، صوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري وذلك بتوصية من اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخصت سوء إدارة في المحافظة ووجود هدر للمال العام.