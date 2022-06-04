استقدام رئيس ديوان الرقابة المالية الأسبق بتهمة الإضرار بالمال العام

وأفاد المصدر لـ السومرية نيوز، بـ"إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ الرئيس الأسبق لديوان الرقابة المالية الاتحادي (رئيس اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء)"، لافتاً إلى أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة إلحاق الضرر بالمال العام في مخالفات مرتكبةٍ بإحالة أحد المشاريع في محافظة بابل".وأشار إلى أنَّ "أمر الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي، بسبب المخالفات المرتكبة في إحالة مشروع مجسر الطهمازية في مركز محافظة بابل على شركة ضفاف الرافدين والخضراء المتحدة)؛ مما تسبب في إلحاق الضرر بالمال العام".