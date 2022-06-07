رغم تصويت البرلمان.. مصادر تكشف استمرار وزير النفط برئاسة الشركة الوطنية

السومرية نيوز – بغداد

كشفت مصادر مطلة، اليوم الثلاثاء، عن استمرار وزير النفط إحسان عبد الجبار برئاسة شركة النفط الوطنية رغم تصويت البرلمان بإلغاء تكليفه.



وصوت مجلس النواب، في (28 شباط 2022) على إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام رئيس شركة النفط الوطنية.

وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، إن "وزير النفط إحسان عبد الجبار ما يزال يترأس شركة النفط الوطنية ويتحدى مجلس النواب وقراره".

وأضافت المصادر أن "المدير التنفيذي الأول حامد الزوبعي يشغل منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وشؤون التصفية وشؤون الغاز"، مشيرة الى أن "ليث الشاهر الذي يشغل مدير عام القانونية منذ 15 عاما يشغل أيضاً النائب الثاني للشركة الوطنية للشؤون القانونية والمالية والإدارية".