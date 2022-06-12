مدير مكافحة المخدرات يكشف عن عدم وجود "مواقف احتجاز"

كشف المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء مازن كامل القريشي، الأحد، عن عدم وجود "مواقف احتجاز" خاصة بالمديرية، مؤكداً الحاجة الى بنى تحتية في هذا الشأن.



وقال القريشي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "من 1 كانون الثاني 2022 وحتى هذا اليوم هناك ارتفاع في حبوب المخدرات"، مستدركاً بالقول "هناك انخفاض في الكرستال والحشيشة بسبب جهود الأجهزة الأمنية في موضوع حصر هذه الجريمة".

وأكد القريشي "عدم وجود مواقف احتجاز إضافة الى اختلاط المتعاطين والتجار"، مشيراً الى "الحاجة الى البنى تحتية".

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قبل أيام، عن توجه داخل مجلس النواب لتشديد العقوبات في قانون مكافحة المخدرات، فيما أكدت أن خطر المواد المخدرة بات أكبر من خطر الإرهاب.