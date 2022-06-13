استئناف الرحلات الجوية في مطاري النجف وبغداد

وذكرت إدارة المطار في بيان ورد للسومرية نيوز، "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 700م ، بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار".من جهتها أيضا، أعلنت إدارة مطار النجف، استئناف الرحلات الجوية للمطار وذلك بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الطقس.