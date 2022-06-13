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الاربعاء المقبل.. نقابة الصحفيين تحتفل بالعيد الوطني 153 للصحافة العراقية

محليات

2022-06-13 | 06:45
الاربعاء المقبل.. نقابة الصحفيين تحتفل بالعيد الوطني 153 للصحافة العراقية
93 مشاهدة

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، انها ستحتفل بالذكرى 153 لعيد الصحافة العراقية وتستقبل المهنئين صباح يوم الأربعاء15 /6 في مقر النقابة .

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية تحتفل في الخامس عشر من حزيران من كل عام بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء في مثل هذا اليوم من عام 1869 ".

واضاف البيان، أن "الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين عبر تلك السنوات الطويلة والتي اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله من خلال التناول الإعلامي وكذلك في نقل الصورة المشرقة له أمام العالم".

وتابع البيان، "كان لنقابة الصحفيين دورها المتميز في إبراز الوجه الحضاري للعراق على الصعيد العربي والإقليمي والدولي من خلال تواجدها في المنظمات والهيئات الصحفية العربية والدولية اذ يرأس نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإضافة الى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين حيث عمل من خلال هذين الموقعين على تبيان الصورة المشرقة للعراق ودوره الحضاري على مدى التاريخ".

ووفق البيان، "تستقبل نقابة الصحفيين العراقيين في مقرها بكرادة مريم السادة المهنئين وتلقي برقيات التهاني اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 15 حزيران الحالي والأيام التالية".

وأردف، "بهذه المناسبة العزيزة تحيي نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا انفسهم فداء لرسالة الكلمة الحرة والقلم الشريف كما وتجدد إشادتها بدور الأسرة الصحفية الفاعل والبارز في مجمل الأحداث التي شهدها العراق ولا يزال ".

وختم بالقول، "تحية للأسرة الصحفية العراقية في عيدها الاغر وعهدآ على مواصلة العطاء والإبداع المهني من اجل رفعة بلدنا وإعلاء شأنه وليحفظ الله العراق وشعبه الكريم".

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