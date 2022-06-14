البيئة: كربلاء الأولى بيئياً بفضل مشاريع العتبتين المقدستين

وقال الفلاحي خلال مؤتمر حضره وزير البيئة ومحافظ كربلاء ونائب عن العتبة الحسينية وعدد من المستشارين والمدراء العامين في وزارة البيئة والكهرباء والوزارات ذات العلاقة باسم (التغيير المناخي وأثره على العراق)، ان "محافظة كربلاء تقدمت بشكل كبير في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي والمحافظة على المصادر المائية والأنهر والجداول من الملوثات، وانها المحافظة التي نفذت العدد الأكبر من زراعة مساحات شاسعة التي تستخدم الطرق الحديثة في السقي والصديقة للبيئة".

وأضاف ان "الاستثمارات البيئية التي تقدمت بها مشاريع العتبتين الحسينية والعباسية تعكس مدى التجانس الكبير مابين تلك العتبتين والادارة المحلية في المحافظة".

وأوضح، انه "تم الإتفاق على تعزيز المفاهيم الخاصة في موضوع التغيرات المناخية واستخدام الطاقة المتجددة وان تحذو محافظة كربلاء بمؤسساتها المدنية وخاصة التابعة للعتبتين الحسينية والعباسية حذو الترشيد في الطاقة الكهربائية والمياه والاستخدام الأمثل للطاقة في المراقد المقدسة والمنشآت لتابعة لها".

من جهته بين محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ان "المحافظة تنتهج السياسة التي تدعو اليها وزارة البيئة في موضوع تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام الطاقات المتجددة ومواكبة التزامات العراق في خطة التكيف الوطنية الحاصة بالتغيرات المناخية".