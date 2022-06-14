العثور على وكرين لداعش في قرة جوغ

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في عملية نوعية استباقية من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب، فقد تم تنفيذ واجب في سلسلة جبال قره چوغ ، أسفر عن العثور على وكرين للإرهابيين، بداخلهما، ( قداحات تفجير، و٤ اجهزة كواتم وناظور حراري ومسدس وهاردين وصواعق وكامرتين كوبرا واسلاك تفجير ومواد متفجرة ومواد طبية وسليب باك، وكمية من مادة C4 و٥ رمانات يدوية و٥ ذاكرات فلاش وبطاريات شحن و٥ موبايلات موبايل)".وأضافت، أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".