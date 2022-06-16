رئيس مجلس القضاء يستقبل مستشار الكاظمي ونواب كتلة اشراقة كانون

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "زيدان بحث مع ضيوفه الضمانات القانونية لحماية حق حرية التعبير عن الرأي المكفول بموجب الدستور والقانون".وفي ذات السياق، استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، نواب كتلة اشراقة كانون.وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "زيدان بحث مع نواب الكتلة عدد من القضايا القانونية الخاصة بالقوانين التي اقرها مجلس النواب".